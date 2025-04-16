С экс-председателя правления Экопромбанка снова взыскали 319 млн рублей

Пермский краевой суд 16 апреля удовлетворил гражданский иск, заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах ОАО «Экопромбанк» к бывшему председателю правления кредитной организации Андрею Туеву. Как сообщает АСВ, с господина Туева, его экс-заместителя Вадима Манина и предпринимателя Сергея Фирсова решено взыскать в общей сложности свыше 319 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Туев

Фото: пресс-служба Ленинского суда Перми Андрей Туев

Фото: пресс-служба Ленинского суда Перми

В 2022 году господин Туев был приговорен к семи годам лишения свободы за хищение средств банка и злоупотребление полномочиями. В прошлом году он был освобожден условно-досрочно. В июле прошлого года Свердловский райсуд Перми уже удовлетворил аналогичный иск АСВ. Жалоба на это решение поступила в Пермский краевой суд, который рассмотрел спор по правилам первой инстанции.

Лицензия у Экопромбанка была отозвана 18 августа 2014 года, после чего кредитная организация была признана банкротом. На момент отзыва лицензии обязательства банка превышали 6,3 млрд руб.