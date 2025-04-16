В I квартале 2025 года на Ставрополье увеличился ввод жилья на 38%

Ставропольский край за первый квартал 2025 года ввел 846,4 тыс. кв. м жилья, что на 38,5% или на 235,5 тыс. кв. м больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В марте 2025 года в регионе построено 210,8 тыс. кв. м жилых площадей – на 34,5% или 54,1 тыс. кв. м больше, чем в марте предыдущего года. Эксперты отмечают, что положительная динамика наблюдается после февральского спада.

По итогам марта 2025 года Ставрополье занимает 12 место среди 85 российских регионов по объему введенного жилья. По абсолютному приросту край расположился на 11 позиции, а по относительному – на 34.

За январь-март 2025 года регион поднялся на 8 место в общероссийском рейтинге по вводу жилья. По абсолютному приросту Ставропольский край занял 5 место, по относительному – 27.

Николай Аксенов