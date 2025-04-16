Девять ставропольцев получили сроки за нелегальный банкинг

Ленинский районный суд Ставрополя вынес приговор девятерым местным жителям, создавшим ОПГ для незаконной банковской деятельности с доходом более 5 млн руб. У преступной группы конфисковали в пользу государства 9,3 млн руб., и 10 тыс. евро, сообщает краевая прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фигуранты признаны виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: осуществление банковских операций без лицензии организованной группой, изготовление поддельных документов для неправомерного перевода денежных средств, а также образование юридических лиц через подставных лиц.

Следствие установило, что в период с 2019 по 2020 год злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств для получения нелегальной прибыли.

Суд назначил разные меры наказания участникам группы. Двое получили реальные сроки лишения свободы от 3 лет 4 месяцев до 3 лет 6 месяцев с отбыванием в колониях общего режима и штрафами от 100 до 300 тыс. руб. Трое осуждены условно с испытательными сроками и штрафами от 50 до 100 тыс. руб. Четверым назначены обязательные работы.

Николай Аксенов