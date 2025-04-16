Экспорт зерна из Ростовской области в марте снизился в 2,4 раза

В марте из Ростовской области на экспорт было отправлено 813 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Большая часть от всего объема — 529 тыс. тонн — экспортирована из морских портов Дона, а с перевалкой в порту Кавказ — 284 тыс. тонн, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Для сравнения, в марте 2024 года объем экспорта из Ростовской области составил 1,9 млн тонн, т.е. отгрузки упали почти в 2,4 раза. Помесячные объемы экспорта зерна из региона стабильно снижаются начиная с ноября прошлого года.

Одна из причин снижения отгрузок — уменьшение рентабельности экспорта на фоне укрепления рубля и роста внутренних цен на пшеницу, считают в Россельхознадзоре.

Валентина Любашенко