Нижегородский подросток оказался в больнице после издевательств сверстников

В Нижегородской области возбуждено уголовно дело о вымогательстве после издевательств группы подростков над 13-летним школьником. По данным областного управления СКР, после этого ему потребовалась помощь врачей.

Следствие установило, что подростки обвинили школьника в том, что он повредил имущество их знакомой. Они потребовали у него деньги в качестве возмещения причиненного ущерба.

Получив отказ, подростки привели ребенка в помещение гаража, где унижали его и снимали все происходящее на телефон. Видеозапись подростки распространили между учениками их школы.

Ранее несовершеннолетний уже подвергался издевательствам со стороны группы подростков. Рруководство школы на этот конфликт не отреагировало.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела.

Андрей Репин