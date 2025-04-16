На Ставрополье запустят компенсационный механизм восстановления лесополос

Ставропольский край разрабатывает пилотный проект комплексного восстановления лесополос площадью 200 га, привлекая частные инвестиции. Запланированное начало высадки деревьев намечено на 2026 году, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Рассчитываем на успешное внедрение механизма компенсационного восстановления лесополос и в перспективе — его распространение»,— подчеркнул глава региона.

Губернатор также затронул тему защиты лесов от пожаров в весенне-летний период. Для обеспечения безопасности организован постоянный контроль лесных массивов, укомплектованы пункты противопожарного инвентаря, подготовлены 139 единиц специализированной техники, сформированы лесопожарные станции и внедряются беспилотные технологии.

Николай Аксенов