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Региональное УФАС оштрафовало «Россети-Юг» на 300 тысяч рублей

За срыв сроков по обеспечению электроснабжением участка жителя Ростовской области, компания "Россети-Юг" будет обязана выплатить штраф на сумму 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в декабре 2023 года между дончанином и "Россетями" был заключен договор, по которому «Россети» должны были провести электричество на участок заявителя в течение шести месяцев. Однако, к концу 2024 года условия договора выполнены не были.

Правомерность решения антимонопольной службы о штрафе подтверждена Арбитражным судом Ростовской области.

Валентина Любашенко

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