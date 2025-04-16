Региональное УФАС оштрафовало «Россети-Юг» на 300 тысяч рублей

За срыв сроков по обеспечению электроснабжением участка жителя Ростовской области, компания "Россети-Юг" будет обязана выплатить штраф на сумму 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в декабре 2023 года между дончанином и "Россетями" был заключен договор, по которому «Россети» должны были провести электричество на участок заявителя в течение шести месяцев. Однако, к концу 2024 года условия договора выполнены не были.

Правомерность решения антимонопольной службы о штрафе подтверждена Арбитражным судом Ростовской области.

Валентина Любашенко