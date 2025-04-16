ПВО уничтожила беспилотник на подлете к Крыму

Над территорией Крыма днем 16 апреля был ликвидирован украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Атака дрона была пресечена около 15:15 по мск дежурными средствами ПВО, сообщает минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как заявил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, громкий звук, который слышали местные жители, был связан с работой средств противовоздушной обороны. Беспилотник самолетного типа сначала подавили системой радиоэлектронной борьбы, а затем под контролем ПВО направили до безопасной точки для уничтожения над территорией аэродрома Юхариной балки.

«Хочу поблагодарить также и севастопольцев за бдительность! В наш чат-бот "Оборона Севастополя" сегодня написали сразу несколько человек о том, что видят этот БПЛА»,— отметил господин Развожаев.

По информации Спасательной службы Севастополя, никаких повреждений объектов не зафиксировано, пострадавших нет. Контроль за обстановкой в регионе продолжается.

Анна Гречко