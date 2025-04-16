Житель Чувашии получил 4 года колонии за распространение детского порно

23-летний житель Моргаушского округа Чувашии осужден на 4 года колонии общего режима за распространение детской порнографии и совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Чувашской Республике.

Следствие установило, что, еще будучи несовершеннолетним, осужденный вступил в переписку с 9-летней девочкой, представляясь медработником, и склонил ее к отправке интимных фотографий. В дальнейшем он распространял эти материалы среди пользователей социальных сетей.

Подсудимый был задержан в Москве и экстрадирован в Чувашию, где в ходе обыска по месту жительства были обнаружены доказательства его противоправной деятельности.

Фигурант был обвинен по ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и в 22 эпизодах по ч. 2 ст. 242.1 (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей) УК РФ.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Артём Дергунов