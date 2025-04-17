Уроки строительства

В течение последних семи лет в Пермском крае случился настоящий «бум» по возведению детских садов и школ. После проекта «Мамин выбор», снимавшего социальную напряженность выплатами для семей с детьми, которым не хватило мест в детсадах, власти региона перешли к активному строительству этих объектов. Дети выросли и пошли в школы, которых в Прикамье тоже стало не хватать. Теперь ежегодно в территориях края сдается по 7–11 школ. Эксперты BG рассуждают о стратегии региона по развитию образовательной инфраструктуры и высказывают мнения о востребованности этих объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В апреле был открыт новый корпус школы №55 на Ветлужской улице

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В апреле был открыт новый корпус школы №55 на Ветлужской улице

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным краевого минобразования, с 2018 по 2024 год в Пермском крае возведено 44 школы и 41 детский сад. Так, социальные объекты построены в Перми, Гайнах, Красновишерске, Березовке, Березниках, Гамово, Кунгуре, Кудымкаре и многих других территориях. Причем масштабы строительства школ за последние три года преобладают над возведением детских садов. К примеру, в 2023 году в крае ввели в эксплуатацию девять школ и шесть садиков, а в 2024-м — одиннадцать школ и три детсада.

Новые здания для общеобразовательных учреждений возводятся как для сокращения второй смены, так и для замены старых, деревянных зданий на современные. Школы в регионе строятся на средства краевого и федерального бюджетов.

Сейчас в стадии строительства в крае находятся четыре школы и шесть детских садов. В этом году готовятся ко вводу в эксплуатацию школы в Перми на ул. Целинной, 15 (реконструкция), на ул. Уральской, 110, а также школа в строящемся микрорайоне «Погода» (возводит застройщик «Девелопмент-Юг») и в Березниках (возводит «Уралхим»). Уже введена и открыта школа в Перми на ул. Ветлужской (новый корпус школы №55), в апреле дети начали заниматься в ней. В 2025 году сдадут также детские сады в деревне Башкултаево, Пермском округе и Очере.

В пресс-службе администрации Перми BG рассказали, что в период 2018–2024 годов в городе создали 12 576 новых мест в школах и 3871 место в детских садах. Новые места создаются с помощью строительства новых зданий, реконструкции и безвозмездной передачи в муниципальную собственность образовательных организаций, обновления материально-технической базы и оснащения их современным оборудованием. В частности, благодаря выкупу зданий и безвозмездной передаче их от застройщиков муниципалитету в Перми появились детсады на ул. Холмогорской, 2з, Машинистов, 43, Чернышевского, 17в, Грибоедова, 68в, Агатовой, 26, и по другим адресам. По концессионным соглашениям в городе ввели в строй «Техношколу им. В. П. Савиных» в Новых Лядах (в 2023 году), «Экошколу» по ул. Холмогорской, 2ж, и «Флагман» по ул. Кронштадтской, 41 (2024 год).

В пермском филиале корпорации «Деве­лопмент-Юг» отметили, что в рамках комплексного освоения микрорайона Ива построили два детских сада на 350 и 300 мест, а также самую большую в Пермском крае школу на 1626 мест. Все здания переданы в собственность городу. Сейчас при возведении экогорода «Погода» компания строит еще один корпус для начальных классов на 543 места. «Экогород „Погода“ позиционируется как семейный район, здесь люди проживают семьями, в которых чаще всего двое и более детей. Поэтому все детсады и школы востребованы»,— утверждают в компании. Суммарно девелопер возведет в микрорайоне 750 тыс. кв. м жилья, в котором будут проживать около 15 тыс. человек. В связи с этим в «Девелопмент-Юг» понимают, что действующих образовательных объектов на Иве будет недостаточно и в перспективе микрорайону потребуется строительство как минимум еще одного детсада. Кроме того, в рамках комплексного развития территории в Кондратово (ЖК «Мы») девелопер строит там здание детского сада на 450 мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В течение 2025–2027 годов будут созданы 5,4 тыс. мест в общеобразовательных организациях

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В течение 2025–2027 годов будут созданы 5,4 тыс. мест в общеобразовательных организациях

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В «Девелопмент-Юг» подчеркнули, что такой критерий, как наличие соцобъектов в шаговой доступности, играет важную роль при выборе покупателем жилья в той или иной локации. Поэтому компания предпочитает заниматься проектами комплексного освоения, которые включают в себя строительство жилья, коммерческого кластера и социальных объектов: детских садов, школ и прочего. «Дом человека не ограничивается стенами квартиры, ему нужна комфортная среда для жизни, когда все необходимое рядом, в том числе детский сад и школа»,— рассуждают в корпорации.

По сведениям городского управления капстроительства, в 2023–2025 годах по нацпроекту «Образование» построили новые корпуса гимназии №33 (825 учащихся), школы дизайна «Точка» (1050 учащихся) и здание общеобразовательного учреждения на ул. Ветлужской, 89г (1050 учащихся). Сейчас возводится здание школы в Индустриальном районе Перми (1050 учащихся). Средняя стоимость строительства указанных объектов составляет 89 тыс. руб. за 1 кв. м. Сведения о средней цене возведения детского сада в управлении не предоставили, так как с 2021 года ведомство такие объекты не строит.

«Все дети дошкольного и школьного возраста обеспечены местами в образовательных учреждениях, но при этом сохраняется потребность в строительстве новых объектов в местах массовой жилой застройки, а также в строительстве новых корпусов взамен старых, аварийных»,— подчеркнули в минобразования. В течение 2025–2030 годов в Прикамье планируется построить 60 объектов образования: школ, спортзалов для них и детских садов. В том числе в Перми по муниципальной программе «Доступное и качественное образование» в течение 2025–2027 годов будут созданы 5,4 тыс. мест в общеобразовательных организациях с помощью реконструкции и строительства объектов.

Оглянись на сад Еще несколько лет назад в Пермском крае остро не хватало дошкольных учреждений. По этой причине в 2008–2014 годах в регионе действовала программа «Мамин выбор», по которой семьи с детьми в возрасте от полутора до пяти лет, не посещающими детский сад, получали пособия. В результате действия проекта удалось добиться ликвидации очередей в детсады и снизить социальную напряженность, однако значительная доля детей лишилась дошкольного образования. «Мамин выбор» подвергался критике как со стороны общественности, так и правоохранительных органов. В итоге в 2013 году при губернаторе Викторе Басаргине было начато масштабное возведение детсадов. К сведению: в 2013 году в регионе велось строительство 15 детсадов на 1,3 тыс. мест и реконструировалось 27 (3,5 тыс. мест).

В связи со спадом рождаемости часть детских садов оказались невостребованными. Так, в августе 2024 года в дошкольные учреждения подали на 4 тыс. заявлений меньше, чем годом ранее, сообщала на пленарном заседании Пермской думы замглавы администрации города Екатерина Мальцева. Она отметила тенденцию к сокращению контингента учащихся. Тогда же стало известно о закрытии примерно десяти детских садов на консервацию из-за сокращения числа воспитанников.

На сегодняшний день, уточнили в мэрии, в столице Пермского края функционируют 88 дошкольных учреждений (77 детсадов, 11 структурных подразделений школ). В последние годы в связи с сокращением рождаемости невостребованными оказались 17 корпусов 15 детсадов на 1800 мест. В департаменте образования разрабатывается план перепрофилирования невостребованных зданий, при этом власти учтут техническое состояние зданий, востребованность и другие факторы. «Пустующие здания будут использоваться для размещения учреждений дополнительного образования, при проведении капитальных ремонтов других детских садов или школ для размещения детей и скорого возвращения к использованию по назначению при возникновении необходимости»,— отметили в департаменте.

Урок усвоен Эксперты считают, что все вновь построенные и отремонтированные здания будут востребованы. Депутат краевого заксобрания, председатель комитета по социальной политике Сергей Ветошкин подчеркнул, что к планированию развития образовательной инфраструктуры краевое минобразования подходит комплексно. В ведомстве исходят из демографической ситуации в территориях, степени износа действующих объектов, потребности в строительстве новых корпусов. «В некоторых школах Перми и малых городов дети до сих пор учатся в две смены — от этого надо переходить к односменному обучению. Мы, исходя из прогноза демографической ситуации, технического состояния объектов, загруженности учебного заведения, планируем либо проведение капитального ремонта, либо строительство нового здания»,— пояснил депутат.

Помимо возведения новой образовательной инфраструктуры, власти Прикамья с помощью федеральной программы капремонтов в течение трех лет рассчитывают обновить в регионе 111 объектов образования: 50 школ, 33 детсада и 28 зданий среднего профессионального образования. Правительство Пермского края уже направило в федеральные органы власти заявку на софинансирование ремонтных работ — всего на модернизацию образовательных зданий требуется около 14 млрд руб., из них более 2 млрд руб. выделят из краевого бюджета.

«Пермский край очень достойно смотрится по восстановлению инфраструктуры в системе образования. Эта работа началась уже давно, а сейчас, при губернаторе Дмитрии Махонине, вопрос находится под особым контролем. Школы действительно сдаются, и это настолько технически современные здания, что в них приятно находиться»,— подчеркнула председатель комиссии по образованию, патриотическому воспитанию и делам молодежи региональной Общественной палаты Зоя Галайда. Эксперт пояснила, что строительство дошкольных учреждений в регионе тоже спланировано. Но если потребность в таких объектах сейчас снижается по демографическим причинам, их все равно необходимо сохранять в системе образования, ведь потом они снова понадобятся. «На мой взгляд, в связи с появлением незанятых детских садов можно менять саму структуру дошкольного образования — формировать больше ясельных групп для детей младшего возраста. На такие группы сейчас большой спрос, особенно в Перми»,— рассуждает госпожа Галайда.

Говоря о востребованности школ, общественник также указала на планы перевода обучения с двухсменного на односменное. Зоя Галайда считает, что система образования еще долго будет нуждаться в новых школах, так как проблема перехода на одну смену обучения в школах Прикамья не решена.

Евгения Ахмедова