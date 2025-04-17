Инвестиции в умы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Суханова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ирина Суханова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В последние годы власти региона серьезно вложились в обновление инфраструктуры. Речь идет как о строительстве новых общеобразовательных школ, так и о ремонте существующих. Кроме того, построена современная краевая музыкальная школа, новые здания техникумов. Возводится новый университетский кампус мирового уровня.

Меняется подход и к самому образованию. Особый акцент сделан на ранней профориентации. Сегодня уже нет возможности вкладывать госсредства в обучение людей, которые после окончания вуза решат поменять направление. Еще более важна профориентация в условиях серьезного дефицита кадров, который, по прогнозам экспертов, будет лишь расти. Именно поэтому сегодня важно не только обучить нужных для экономики региона специалистов, но и сохранить их в профессии. В этом властям помогают крупнейшие предприятия, заинтересованные в талантливых сотрудниках. С помощью различных мероприятий, олимпиад и профориентационных уроков они подыскивают себе потенциальных сотрудников уже со школьной скамьи.

Пока оценить эти усилия не представляется возможным. Но условия, в которых учатся современные дети, и открывающиеся перед ними возможности вызывают легкую зависть.