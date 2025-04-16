За дачу взятки сотруднику УМИ Пензы суд оштрафовал местного жителя на 1,5 млн

В Пензе суд признал 53-летнего местного жителя виновным по уголовному делу о даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Суд оштрафовал фигуранта на 1,5 млн руб., конфисковал взятку в доход государства. В законную силу приговор не вступил.

Как выяснилось, фигурант арендовал земельный участок для паркинга, однако задействовал его для строительства пятиэтажного здания и торговых павильонов. Далее он передал 500 тыс. руб. взятки сотруднику управления муниципального имущества Пензы, чтобы стать собственником земли без устранения нарушений.

Павел Фролов