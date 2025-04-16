22% ижевчан одобрили идею министра спорта РФ снять запрет продажи пива на матчах

22% жителей Ижевска выступают за снятие запрета продажи пива на стадионах, в то время как 61% выступают против, показал опрос сервиса SuperJob. Его провели после предложения министра спорта РФ Михаила Дегтярева снять ограничение, поскольку алкоголь на матче — часть «культуры боления», а не вопрос ЗОЖ. По мнению чиновника, желающие выпить перед матчей просто обогащают близлежащие магазины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Среди городских болельщиков сторонников возврата пенного больше, чем среди тех, кто не интересуется спортивными событиями — 25 и 19% соответственно. При этом 52% посещающих матчи ижевчан выступили против снятия запрета. Мужчины чаще женщин поддерживают возврат продажи пенного напитка на матчи, при этом 67% горожанок категорически против.

С предложением господина Дегтярева чаще соглашаются ижевчане с зарплатой от 100 тыс. руб. Среди этой категории за снятие запрета выступают 26%, когда среди горожан с доходом до 50 тыс. руб. — только 3%.