В Астрахани в выставленный на продажу за 70 млн ОКН заехал «новый» бизнес

В Астрахани в выставленном в конце 2024 года на продажу за 70 млн руб. «Консалтингом АБВ) ОКН «Дом Свирилиной» на ул. Эспланадной, 13 открылось новое заведение, передает корреспондент «Ъ». В конце прошлого года вход в здание был закрыт, но уже этой весной посещение снова стало доступно.

Внутри здания с февраля по март проводили перепланировку: ранее на первом этаже было одно большое пространство с рейлами и стеллажами для одежды, теперь там организовали небольшие кабинеты. На входе указано, что сейчас в ОКН находится центр физического и ментального здоровья «Место силы», в социальных сетях место позиционируют как бьюти-коворкинг. Там арендуют кабинеты мастера сферы красоты, коучи, психологи и другие специалисты. Стоимость аренды от 10 тыс. до 30 тыс. в месяц (от 200 руб. в час) в зависимости от запроса и оборудованности помещения. Отмечается, что на необорудованные кабинеты цена снижена.

По данным портала бесплатных объявлений «Авито», здание все еще никто не купил, так как предложение в настоящее время активно. Как указано на табло на входе, бизнес ведет ООО «АстМедиа», которое зарегистрировано по данному адресу с мая 2023 года.

ООО «АстМедиа» специализируется на торговле мужской, женской одежды. Юрлицу принадлежал бутик люксовых брендов Mondo Italia Gallery, который закрылся год назад. Учредителем ООО является Елена Бажан, супруга экс-депутата Астраханской облдумы Артема Бажана (ныне руководит агентством недвижимости «Консалтинг АБВ»). Согласно финансовым показателям за 2024 год, прибыть «АстМедиа» составила 1,1 млн руб. при обороте 18 млн руб.

Нина Шевченко