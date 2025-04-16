ПОЛИЭФ представил экологические инициативы на выставке «Экология. Технологии. Жизнь»

16 апреля 2024 года Благовещенское предприятие СИБУРа – ПОЛИЭФ – приняло участие в IX специализированной выставке «Экология. Технологии. Жизнь» в Уфе, представив проекты, направленные на развитие экологической культуры и улучшение городской среды. В выставочном павильоне компания продемонстрировала, как промышленное развитие гармонично сочетается с сохранением природы и улучшением городской инфраструктуры.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Центральной темой стенда СИБУРа стала синергия промышленного развития, городской инфраструктуры и экологических инициатив. Гостям форума были продемонстрированы значимые проекты компании, вносящие вклад в развитие экологических городских решений и экопросвещение населения.

На ПОЛИЭФ используются уникальные экологические технологии: собственная солнечная электростанция и линия по производству ПЭТ-гранул Vivilen с содержанием переработанного пластика. Благодаря работе предприятия во вторичную переработку было вовлечено уже более 2 миллиардов пластиковых бутылок. Через программу промышленного туризма жители и гости региона своими глазами могут увидеть уникальное производство и внести свой вклад в развитие экономики замкнутого цикла. Экскурсии на ПОЛИЭФ ежегодно посещают более 1000 гостей.

Вклад ПОЛИЭФа в развитие экологической культуры региона высоко оценил Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан. Он подчеркнул, что такие инициативы меняют отношение людей к вопросам экологии и демонстрируют возможность гармоничного сочетания промышленного развития и заботы об окружающей среде:

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

«Компания СИБУР ведет эколого-социально-ориентированную политику. Мы давно активно взаимодействуем с коллегами: они первыми в Республике Башкортостан запустили экологический промышленный туризм: рассказывают о своих разработках и той программе, которая проводится на предприятии ПОЛИЭФ. ПОЛИЭФ является лидером в регионе и в стране в целом в части экологической повестки. Также отмечу, что ПОЛИЭФ среди первых в республике получил комплексное экологическое разрешение, что предполагает реализацию значительного комплекса мер и в части экологической привлекательности, и, в целом, это ориентир на максимальную открытость и прозрачность».

Работа по реализации экологически ориентированных проектов проводится и в самом Благовещенске. В ноябре 2024 года при поддержке СИБУРа в городе был открыт первый в республике Экодом «Курай» - общественное пространство, которое способствует распространению знаний об экологичных привычках и сортировке отходов. Также в городе установили контейнеры для сбора ПЭТ-пластика на 52 площадках ТКО, в образовательных и социальных учреждениях.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Еще одним масштабным проектом стал социокультурный проект «Развязка. Нам по пути», приуроченный к запуску «Восточного выезда» в Уфе. Проект был реализован креативной командой города по инициативе ВЭБ.РФ, СИБУРа и администрации города. В рамках экспозиции были представлены аудиогиды и интерактивная звуковая библиотека Уфы «СО/ЗВУКОМ», созданная при участии местных жителей. Среди записей — «звуковые портреты» городской среды, а также работы ПОЛИЭФ в Благовещенске. Этот проект подчеркивает экологические проекты, реализуемые в городе и важность вклада его жителей в сохранение природных объектов.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

«Наша цель — не только развитие экологичного производства, но и активное участие в жизни городов присутствия. Мы стремимся развивать культуру ответственного потребления, запускаем собственные проекты, поддерживаем инициативы горожан и прививаем населению экологические привычки. Эта комплексная работа, которую мы проводим совместно с нашими партнерами. Формирование привычек – это долгий процесс, в котором необходимо использовать различные механики – игровые, интерактивные или экскурсионные. Они помогают продемонстрировать каждому человеку, как он может внести свой личный вклад в защиту окружающей среды», - отметил Андрей Ильин, главный инженер ПОЛИЭФ.

На стенде СИБУРа также были организованы интерактивные зоны с эко-квизами от экологов ПОЛИЭФ и мастер-классы специалистов «Кванториум Башкортостана-СИБУР», где каждый мог создать памятный брелок из переработанного пластика. Посетители могли внести свой вклад в процесс переработки, сдав использованные пластиковые бутылки в контейнеры для сбора ПЭТ-отходов.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»