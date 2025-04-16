«Задняя стенка фальшкамина сдвигается, открывая вход в туннель для эвакуации»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, что такое «индустрия паники» и как она развивается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vivos Фото: Vivos

Из-за геополитических потрясений растет «индустрия паники». Страх перед пандемиями, ядерной войной, финансовым кризисом и гражданскими беспорядками заставляет американцев всех слоев общества все больше заботиться о защите себя и близких. Как пишет The New York Times, в результате процветают компании, которые строят бункеры, секретные убежища и особенные дома с многоуровневой системой защиты от нападения. Глобальные потрясения вынуждают американцев финансировать огромную индустрию. Находчивые предприниматели продают и покупают секретные тоннели и тайные арсеналы, подогревая всеобщую паранойю.

Бюджет может исчисляться в десятках миллиардов долларов. Еще в 2023 году опрос показал, что около трети взрослых американцев готовились к концу света, потратив за год в общей сложности $11 млрд. Некоторые бункеры включают не только жилые пространства, но и парковочные места, спортзалы и теплицы. Заказчики просят соединить эти подземные помещения с основным домом при помощи туннелей. Одна семья в неназванном месте (где-то в Upper Midwest) заказала компании строительство дома, окруженного рвом, который можно поджечь при необходимости. Очень популярно устанавливать фальшкамины: их задняя стенка сдвигается, открывая вход в убежище или туннель для эвакуации. Иногда в секретных комнатах размещаются залы для хранения оружия и стрельбы.

А в Южной Дакоте, на бывшем складе боеприпасов, компания Vivos Group переоборудовала старые складские помещения в сдаваемые в аренду бункеры. У компании, к слову, серия объектов в разных штатах. На сайте есть даже прайс-лист. Стоимость совместного владения убежищем зависит от вместимости. При размещении 80 человек одно место стоит $35 тыс., до 24 человек — $55 тыс. Контейнер-блок для установки на земельном участке стоит $195 тыс., в нем могут найти укрытие от шести до ста человек.

Яна Лубнина