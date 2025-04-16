В Ростове ищут хозяев для животных из зоны СВО

В Ростове-на Дону 18 апреля в молодежном центре «Дон Молодой» пройдет выставка проекта «Животные зоны СВО». Посетители смогут взять питомца домой, а специалисты ветеринарной клиники предоставят бесплатные консультации, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Людмила Бородина, Коммерсантъ Фото: Людмила Бородина, Коммерсантъ

«За время реализации данного проекта из зоны проведения СВО вывезено более 5500 домашних животных. В новые семьи передано более 5000, в прежние семьи возвращено более 250 кошек и собак»,— рассказал заместитель председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Денис Барсуков.

В рамках мероприятия организаторы подготовили экспозицию кошек, эвакуированных из зоны боевых действий. Ознакомиться с животными заранее возможно на электронном портале. На выставке также будут представлены стенды с историями спасенных животных.

Николай Аксенов