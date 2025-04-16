Двое саратовцев выплатят по 1 млн за посредничество во взятке сотруднику вуза

В Саратове суд огласил приговор в отношении двух посредников по уголовному делу о передаче взятки сотруднику руководящего звена вуза (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Как выяснилось, в июле минувшего года взяткодатель передал фигурантам 250 тыс. руб., после чего они отдали деньги сотруднику руководящего звена саратовского вуза. За эту сумму взяткополучателю предстояло помочь в части зачисления абитуриента на обучение по программе высшего образования без фактической проверки его знаний. Также он согласился помогать ему сдавать зачеты и экзамены.

Противоправные действия фигурантов выявили сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Суд обязал каждого из них выплатить штраф в размере 1 млн руб.

Павел Фролов