Ярославский губернатор выступил с докладом перед депутатами

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил ежегодный доклад о результатах работы регионального правительства в 2024 году на внеочередном заседании областной думы. Глава региона рассказал депутатам, в том числе, об экономических показателях в регионе.

По словам губернатора, Ярославская область находится на среднероссийском уровне по индексу промышленного производства, производству сельскохозяйственной продукции, уровню безработицы и росту заработной платы. При этом рост зарплат в регионе в два раза превысил инфляцию и составил 19,1%. В то же время правительство области занимается созданием благоприятного инвестиционного климата для предпринимателей.

«По физическому объему инвестиций в основной капитал мы побили своего рода рекорд. Его прирост в три раза выше, чем в среднем по стране. Если по России рост в среднем составил 7,4%, то у нас — 20,3%. В абсолютном значении объем инвестиций составил порядка 177 млрд рублей, это серьезные цифры»,— сообщил господин Евраев.

Он добавил, что по этому показателю область занимает третье место в ЦФО и 12-е по России. В настоящее время в регионе ведется работа по 65 инвестпроектам, объем инвестиций — 335 млрд руб.

Также в прошлом году в регионе оцифровали 100% земель сельхозназначения, для собственников неиспользуемых земель растут налоги. Это поможет муниципалитетам привлечь дополнительные средства в бюджеты.

На 1 января 2025 года доходная часть бюджета выросла до 145 млрд руб., валовый региональный продукт вырос на 7,4%. При этом губернатор заметил, что регион вошел в топ-10 областей по дорожной деятельности и стал лауреатом премии Минстроя России из-за успешной реализации программ благоустройства.

Глава региона рассказывал об итогах деятельности правительства на протяжении часа, после чего депутаты задали ему ряд вопросов. Как подчеркнул председатель облдумы Михаил Боровицкий, в отчет губернатора вошли все ключевые направления. Сам доклад был «достаточно обстоятельный и подробный».

«Депутаты имели возможность задать главе региона вопросы, которые заботят жителей. Затем состоялся обмен мнениями, взаимное обсуждение проблем, которые есть в регионе, и перспектив. В целом, на мой взгляд, результаты работы правительства региона заслуживают хорошей оценки»,— прокомментировал Михаил Боровицкий.

Зампред облдумы Николай Александрычев по итогам доклада самым главным результатом работы назвал соблюдение баланса между социальной политикой и программами развития.

«Рост доходной части бюджета, рост внутреннего регионального продукта позволяет увеличивать социальную составляющую: это и строительство новых школ, больниц, поликлиник, ФАПов, физкультурно-оздоровительных комплексов, стадионов, спортплощадок»,— пояснил господин Александрычев.

Алла Чижова