В Прикамье иностранным агентам запретят занимать должности сельских старост

В краевой парламент внесен законопроект, уточняющий ряд положений регионального закона о старостах сельских населенных пунктов. Документ предусматривает запрет на занятие таких должностей лицами, признанными иностранными агентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщается за сайте заксобрания Прикамья, проект, в соответствии с федеральным законодательством, предусматривает досрочное прекращение полномочий старосты, если он признан иностранным агентом. Кроме того, в сходах по выдвижению кандидатуры старосты и по досрочному прекращению полномочий старосты смогут принять участие граждане, достигшие 18-летнего возраста и имеющие в собственности жилое помещение в этом населенном пункте.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на майском пленарном заседании краевого парламента.