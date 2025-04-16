Сдача объектов инфраструктуры аэропорта Перми перенесена на «последующие годы»

В октябре прошлого года правительство РФ скорректировало срок сдачи в эксплуатацию вспомогательных объектов аэродромной инфраструктуры Большого Савино. Как сообщается в докладе Минтранса России по итогам работы в 2024 году, в ноябре прошлого года премьер Михаил Мишустин подписал резолюцию, по которой ввод объектов перенесен «на последующие годы». Более конкретных сроков в докладе министерства не указывается.

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Напомним, в пермском аэропорту с 2018 года проходит реконструкция двух рулежных дорожек и перрона. В 2021 году подведомственное Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», которое тогда являлось заказчиком, в одностороннем порядке расторгло контракт с подрядчиком «Стройтрансгаз» из-за недочетов, допущенных подрядчиком при работах. Повторный конкурс в 2021 году выиграл этот же подрядчик, который осенью 2024 года в одностороннем порядке расторг контракт с ФКУ «Ространсмодернизация».

Представители генподрядчика объяснили свое решение тем, что во время реконструкции рабочие обнаружили несоответствие почвы под перроном аэропорта характеристикам, которые брались при расчетах технической документации. Без изменения проектных решений продолжение работ стало невозможным. Работы по реконструкции должны возобновиться в этом году.