Школу на Темернике в Ростове достроили на полгода позже срока

В Ростове-на-Дону с опозданием на полгода сдали в эксплуатацию школу во втором микрорайоне «Темерник». О завершении строительства сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комплекс на 26 тыс. кв.м. включает в себя блоки для обучения начального, среднего и старшего звена, актовый зал на 300 мест, несколько спортзалов, медкабинет, класс для занятий хореографией, библиотеку и музей. Пришкольная территория оборудована зонами отдыха, площадками для игр в футбол, волейбол и баскетбол.

Школу планировали открыть еще в ноябре 2024 года, однако возникли проблемы с подключением к сетям теплоснабжения. Для их решения из областного бюджета дополнительно выделили 115 млн руб., а из городского — еще 10,5 млн руб. Всего на строительство школы из областного и городского бюджетов было выделено более 2,7 млрд руб.

Объект подключен ко всем ресурсным сетям, идет оснащение кабинетов мебелью и оборудованием. Ожидается, что школа будет полностью готова к новому учебному году.

Мария Хоперская