Челябинским ветеранам ВОВ вручили атрибуты звания почетного гражданина города

Председатель Челябинской городской думы Сергей Буяков и мэр Алексей Лошкин в торжественной обстановке в здании администрации вручили пятерым ветеранам Великой Отечественной войны атрибуты звания «Почетный гражданин города». Остальных ветеранов наградили на дому, сообщает пресс-служба гордумы.

Сергей Буяков и Алексей Лошкин поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы, вручили им свидетельства о присвоении званий, нагрудные знаки и удостоверения, а также пригласили на парад 9 мая. Среди новых почетных граждан Челябинска оказались Николай Шайбалов, участвовавший в оборонительных боях по удержанию плацдарма на правом берегу Днепра и в боях за освобождение города Кривой Рог; Вениамин Аникеев, готовивший во время войны инструкторов снайперского дела в Москве. Также мероприятие посетили Владимир Визгалин, стрелок-радист на самолете ИЛ-14; Анатолий Литвинов, собиравший боеприпасы и военную технику и участвовавший в разминировании территории сел в Курской области; Анна Фещенко, которая, будучи ребенком в 1941-1945 годах, получила ранение.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в этом году после соответствующего решения президента России Владимира Путина в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 36 ветеранам городская дума присвоила звание почетного гражданина Челябинска.

Виталина Ярховска