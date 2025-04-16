«Т-Транс» реконструирует часть Северного обхода Ростова за 3,94 млрд рублей

Компания «Т-Транс» выиграла конкурс минтранса Ростовской области на реконструкцию участка Северного обхода Ростова-на-Дону, предложив выполнить работы за 3,94 млрд руб. при максимальной стоимости контракта 4,45 млрд. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для организации это уже 12-й государственный контракт с начала 2025 года.

Согласно проекту, Северный обход Ростова реконструируют от транспортной развязки на аэропорт Платов до автодороги на Новошахтинск между развязками у поселков Щепкин и Темерницкий. Протяженность участка составляет 8,45 км. После завершения работ дорога станет четырехполосной.

В торгах участвовали три компании. Победителя определили в конце марта, однако московская фирма «Донаэродорстрой» направила жалобу в УФАС, указав на ряд нарушений при проведении закупки. Антимонопольное ведомство после проверки не обнаружило нарушений.

Николай Аксенов