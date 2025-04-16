Директор Театра-Театра стал самым высокооплачиваемым руководителем краевого учреждения культуры
Лидером по размеру среднемесячной заработной платы среди руководителей краевых учреждений культуры стал исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин. В 2024 году в среднем он зарабатывал в месяц 928 тыс. руб. Средний ежемесячный доход художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма составлял 769,5 тыс. руб. Такие данные приводит «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минкульт.
Егор Мухин.
Директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина зарабатывала в месяц в среднем 512,6 тыс. руб. Генеральный директор Пермского театра оперы и балета Анна Волк — 423 тыс. руб., директор Пермского театра юного зрителя Артем Агеев — 364 тыс. руб. в месяц.
Среднемесячный доход руководителя Пермского краеведческого музея Татьяны Востриковой составлял в 2024 году 294,5 тыс. руб., директора Музея современного искусства ПЕРММ Наили Аллахвердиевой (уволилась в декабре 2024 года) — 228,6 тыс. руб. Директор Пермской галереи Юлия Тавризян зарабатывала ежемесячно в среднем по 199,6 тыс. руб.