Директор Театра-Театра стал самым высокооплачиваемым руководителем краевого учреждения культуры

Лидером по размеру среднемесячной заработной платы среди руководителей краевых учреждений культуры стал исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин. В 2024 году в среднем он зарабатывал в месяц 928 тыс. руб. Средний ежемесячный доход художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма составлял 769,5 тыс. руб. Такие данные приводит «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минкульт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор Мухин.

Егор Мухин.



Директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина зарабатывала в месяц в среднем 512,6 тыс. руб. Генеральный директор Пермского театра оперы и балета Анна Волк — 423 тыс. руб., директор Пермского театра юного зрителя Артем Агеев — 364 тыс. руб. в месяц.

Среднемесячный доход руководителя Пермского краеведческого музея Татьяны Востриковой составлял в 2024 году 294,5 тыс. руб., директора Музея современного искусства ПЕРММ Наили Аллахвердиевой (уволилась в декабре 2024 года) — 228,6 тыс. руб. Директор Пермской галереи Юлия Тавризян зарабатывала ежемесячно в среднем по 199,6 тыс. руб.