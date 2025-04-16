Уралсиб запустил акцию с выгодными условиями по торговому эквайрингу
Банк Уралсиб запустил акцию «Бизнес старт (с пакетом «Привилегия»)» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов банка – юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц с частной практикой.
Откройте расчетный счет с пакетом услуг «Привилегия», подключите услугу торгового эквайринга и получите следующие преимущества:
льготные ставки комиссии на торговый эквайринг в категориях «Продовольственные магазины, супермаркеты», «Фастфуд», «Рестораны, бары, кейтеринг».*
процессинговая плата вне зависимости от количества терминалов и оборотов – бесплатно в течение 4 месяцев (включая месяц заключения договора);
Акция действует с 7 апреля по 31 мая 2025 года включительно.
Более подробно об условиях акции «Бизнес старт (с пакетом «Привилегия»)» и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или по телефону 8-800-700-77-16.
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 апреля 2025 года насчитывает 198 точек продаж, 1354 банкомата и 223 платежных терминала.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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