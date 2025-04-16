Запуск новых объектов недвижимости в Краснодарском крае сократился на 18%

Согласно данным отчета Дом.РФ, к 2027 году в России может сформироваться дефицит жилья объемом порядка 30 млн кв. м, что связано со снижением темпов запуска новых строительных проектов. В Краснодарском крае запуск новых объектов сократился на 18%, пишет «Федеральный Бизнес Журнал. Юг» со ссылкой на директора по маркетингу и продукту ГК «Победа» Ирину Дробышеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Дробышевой, многие застройщики отказались от начала новых проектов, ожидая более благоприятной рыночной ситуации. Участники отрасли оказались в сложных условиях, связанных с ростом себестоимости строительства и снижением покупательской активности. В подобных обстоятельствах девелоперы предпочитают не рисковать, учитывая отсутствие предпосылок к удешевлению ни строительных материалов, ни стоимости рабочей силы.

Несмотря на высокую насыщенность рынка, Краснодарский край продолжает оставаться привлекательным регионом для внутренней миграции, что, по мнению экспертов, поддерживает интерес к жилью. Однако массового снижения цен ожидать не следует — частные случаи продаж ниже рыночной стоимости связаны, как правило, с необходимостью высвободить средства, в том числе на фоне долговой нагрузки, обусловленной несколькими ипотечными обязательствами.

Как ранее отметил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета, строительный сектор в последние годы демонстрировал уверенный рост, но в текущих макроэкономических условиях риски его замедления усиливаются. На федеральном уровне уже свыше двух тысяч проектов столкнулись с переносом сроков ввода в эксплуатацию как минимум на полгода.

Вячеслав Рыжков