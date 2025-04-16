ФСБ показала арсенал, найденный в стене дома арзамасского пенсионера

Нижегородское управление ФСБ распространило видеоролик, в котором показан арсенал, найденный дома у 66-летнего жителя Арзамаса. На видео видно, что нижегородец хранил оружие в тайнике, попасть в который можно сняв один из дверных косяков.

Ранее «Ъ-Приволжье» писал, что у пенсионера изъята винтовка Мосина, собранная кустарным способом, и 100 патронов к ней.

На оперативном видео также видно еще несколько винтовок, с которых сняты различные части. Кроме того, в стене у пенсионера нашли несколько револьверов системы Нагана, винтовочные затворы и магазины к автомату Калашникова. Сам автомат также лежит среди обнаруженного оружия, но по видео не понятно настоящий он или макет.

Андрей Репин