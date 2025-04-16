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Коммерсантъ FM
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«Галерея Boon Editions представила диваны "с аппетитными формами"»

Анна Минакова — о трендах в интерьерном дизайне

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие тенденции журнал Dezeen выделил на Milano Design Week.

Фото: Boon Editions

Фото: Boon Editions

Редактор журнала Dezeen Эми Фреарсон сделала интересную подборку тенденций в интерьерном дизайне на основе проектов, подготовленных для проходящей сейчас в Италии Milano Design Week. Первый тренд — биоморфизм. Так, дизайнер Лара Бохинц создала кожаные, будто бы в перьях столы для турецкого бренда Uniqka, а парижская галерея Boon Editions представила диваны «с аппетитными формами», спроектированные Стефано Джакомелли.

Еще один тренд (и тут дизайн интерьеров стал частью огромных масштабов тенденции), охватившей разные жанры, — это ар-деко. Полированное дерево и мрамор, богатые узоры и геометрические детали. Следующая тенденция — искусственный интеллект. Британская студия Blond объединилась с брендом средств гигиены Harry's, чтобы понять сильные и слабые стороны этой новой технологии, и представила два продукта: один, созданный с помощью ИИ, а другой — традиционными методами дизайна. А дизайнеры Яэль Андерс и Таймен Гетч исследуют, как ИИ можно сочетать с ремесленными техниками. О других тенденциях — в следующих программах.

Фотогалерея

Миланская неделя дизайна

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Работа дизайнера Тайдзю Ямаситы Daft About Draft на выставке Salone del Mobile

Работа дизайнера Тайдзю Ямаситы Daft About Draft на выставке Salone del Mobile

Фото: Antonio Calanni / AP

Дизайнерские светильники Aqua

Дизайнерские светильники Aqua

Фото: Antonio Calanni / AP

Павильон Villa Heritage французского декоратора Пьера Ива Роншона

Павильон Villa Heritage французского декоратора Пьера Ива Роншона

Фото: Antonio Calanni / AP

Светильник от чешского бренда Preciosa

Светильник от чешского бренда Preciosa

Фото: Antonio Calanni / AP

Люди смотрят инсталляцию «Tessellation Collection» студии Helix Bespoke в рамках выставки MoscaPartners Variations

Люди смотрят инсталляцию «Tessellation Collection» студии Helix Bespoke в рамках выставки MoscaPartners Variations

Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

Светильник итальянской фабрики Barovier &amp; Toso

Светильник итальянской фабрики Barovier & Toso

Фото: Antonio Calanni / AP

Дверь от бренда Alchymia на выставке Design Fair

Дверь от бренда Alchymia на выставке Design Fair

Фото: Antonio Calanni / AP

Инсталляция «След воды» лаборатории HONOKA и компании Aqua Clara, часть выставки MoscaPartners Variations

Инсталляция «След воды» лаборатории HONOKA и компании Aqua Clara, часть выставки MoscaPartners Variations

Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

Инсталляция компании Google Design Studio «Сделать невидимое видимым», часть выставки Fuorisalone

Инсталляция компании Google Design Studio «Сделать невидимое видимым», часть выставки Fuorisalone

Фото: Antonio Calanni / AP

Дизайнерские светильники Aqua

Дизайнерские светильники Aqua

Фото: Antonio Calanni / AP

Павильон The Amazing Plaza от дизайнерской студии Mad

Павильон The Amazing Plaza от дизайнерской студии Mad

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Дизайн-район Брера

Дизайн-район Брера

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Инсталляция Re-Flections в рамках программы Fuorisalone

Инсталляция Re-Flections в рамках программы Fuorisalone

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Интерьер от бренда Moorki на выставке Salone del Mobile

Интерьер от бренда Moorki на выставке Salone del Mobile

Фото: Antonio Calanni / AP

Посетители выставки

Посетители выставки

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Инсталляция дизайнера Сильвио Де Понте «Слои»

Инсталляция дизайнера Сильвио Де Понте «Слои»

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Музыкальное сопровождение недели дизайна

Музыкальное сопровождение недели дизайна

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Инсталляция дизайнера Альвиси Киримото TAM TAM. Tempio, Azione, Movimento

Инсталляция дизайнера Альвиси Киримото TAM TAM. Tempio, Azione, Movimento

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Инсталляция «Гиперпортал» художницы Микелы Пикки, часть выставки Fuorisalone

Инсталляция «Гиперпортал» художницы Микелы Пикки, часть выставки Fuorisalone

Фото: Antonio Calanni / AP

Женщина сидит на диване, который является частью инсталляции «Гиперпортал» художницы Микелы Пикки на выставке Fuorisalone

Женщина сидит на диване, который является частью инсталляции «Гиперпортал» художницы Микелы Пикки на выставке Fuorisalone

Фото: Claudia Greco / Reuters

Инсталляция «Гиперпортал» художницы Микелы Пикки, часть выставки Fuorisalone

Инсталляция «Гиперпортал» художницы Микелы Пикки, часть выставки Fuorisalone

Фото: Antonio Calanni / AP

Инсталляция компании Geberit «Где вода встречается с дизайном», часть выставки Fuorisalone

Инсталляция компании Geberit «Где вода встречается с дизайном», часть выставки Fuorisalone

Фото: Claudia Greco / Reuters

Инсталляция «Гиперпортал» художницы Микелы Пикки в рамках выставки Fuorisalone

Инсталляция «Гиперпортал» художницы Микелы Пикки в рамках выставки Fuorisalone

Фото: Claudia Greco / Reuters

Инсталляция «Библиотека света» художницы Эс Девлин, часть выставки Salone del Mobile

Инсталляция «Библиотека света» художницы Эс Девлин, часть выставки Salone del Mobile

Фото: Jacopo M. Raule / Getty Images for SalonedelMobile.Milano

Инсталляция «Библиотека света» художницы Эс Девлин, часть выставки Salone del Mobile

Инсталляция «Библиотека света» художницы Эс Девлин, часть выставки Salone del Mobile

Фото: Antonio Calanni / AP

Инсталляция «Cashew Rain» художника Бруно Симоеса и компании Apex, часть выставки Fuorisalone

Инсталляция «Cashew Rain» художника Бруно Симоеса и компании Apex, часть выставки Fuorisalone

Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

Инсталляция «Клетка Золотого Света» художника Люка Друэза, часть выставки MoscaPartners Variations

Инсталляция «Клетка Золотого Света» художника Люка Друэза, часть выставки MoscaPartners Variations

Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

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Работа дизайнера Тайдзю Ямаситы Daft About Draft на выставке Salone del Mobile

Фото: Antonio Calanni / AP

Дизайнерские светильники Aqua

Фото: Antonio Calanni / AP

Павильон Villa Heritage французского декоратора Пьера Ива Роншона

Фото: Antonio Calanni / AP

Светильник от чешского бренда Preciosa

Фото: Antonio Calanni / AP

Люди смотрят инсталляцию «Tessellation Collection» студии Helix Bespoke в рамках выставки MoscaPartners Variations

Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

Светильник итальянской фабрики Barovier & Toso

Фото: Antonio Calanni / AP

Дверь от бренда Alchymia на выставке Design Fair

Фото: Antonio Calanni / AP

Инсталляция «След воды» лаборатории HONOKA и компании Aqua Clara, часть выставки MoscaPartners Variations

Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

Инсталляция компании Google Design Studio «Сделать невидимое видимым», часть выставки Fuorisalone

Фото: Antonio Calanni / AP

Дизайнерские светильники Aqua

Фото: Antonio Calanni / AP

Павильон The Amazing Plaza от дизайнерской студии Mad

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Дизайн-район Брера

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Инсталляция Re-Flections в рамках программы Fuorisalone

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Интерьер от бренда Moorki на выставке Salone del Mobile

Фото: Antonio Calanni / AP

Посетители выставки

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Инсталляция дизайнера Сильвио Де Понте «Слои»

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Музыкальное сопровождение недели дизайна

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Инсталляция дизайнера Альвиси Киримото TAM TAM. Tempio, Azione, Movimento

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Инсталляция «Гиперпортал» художницы Микелы Пикки, часть выставки Fuorisalone

Фото: Antonio Calanni / AP

Женщина сидит на диване, который является частью инсталляции «Гиперпортал» художницы Микелы Пикки на выставке Fuorisalone

Фото: Claudia Greco / Reuters

Инсталляция «Гиперпортал» художницы Микелы Пикки, часть выставки Fuorisalone

Фото: Antonio Calanni / AP

Инсталляция компании Geberit «Где вода встречается с дизайном», часть выставки Fuorisalone

Фото: Claudia Greco / Reuters

Инсталляция «Гиперпортал» художницы Микелы Пикки в рамках выставки Fuorisalone

Фото: Claudia Greco / Reuters

Инсталляция «Библиотека света» художницы Эс Девлин, часть выставки Salone del Mobile

Фото: Jacopo M. Raule / Getty Images for SalonedelMobile.Milano

Инсталляция «Библиотека света» художницы Эс Девлин, часть выставки Salone del Mobile

Фото: Antonio Calanni / AP

Инсталляция «Cashew Rain» художника Бруно Симоеса и компании Apex, часть выставки Fuorisalone

Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

Инсталляция «Клетка Золотого Света» художника Люка Друэза, часть выставки MoscaPartners Variations

Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

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Анна Минакова

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