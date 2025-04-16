«Галерея Boon Editions представила диваны "с аппетитными формами"»
Анна Минакова — о трендах в интерьерном дизайне
Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие тенденции журнал Dezeen выделил на Milano Design Week.
Фото: Boon Editions
Редактор журнала Dezeen Эми Фреарсон сделала интересную подборку тенденций в интерьерном дизайне на основе проектов, подготовленных для проходящей сейчас в Италии Milano Design Week. Первый тренд — биоморфизм. Так, дизайнер Лара Бохинц создала кожаные, будто бы в перьях столы для турецкого бренда Uniqka, а парижская галерея Boon Editions представила диваны «с аппетитными формами», спроектированные Стефано Джакомелли.
Еще один тренд (и тут дизайн интерьеров стал частью огромных масштабов тенденции), охватившей разные жанры, — это ар-деко. Полированное дерево и мрамор, богатые узоры и геометрические детали. Следующая тенденция — искусственный интеллект. Британская студия Blond объединилась с брендом средств гигиены Harry's, чтобы понять сильные и слабые стороны этой новой технологии, и представила два продукта: один, созданный с помощью ИИ, а другой — традиционными методами дизайна. А дизайнеры Яэль Андерс и Таймен Гетч исследуют, как ИИ можно сочетать с ремесленными техниками. О других тенденциях — в следующих программах.