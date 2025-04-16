Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие тенденции журнал Dezeen выделил на Milano Design Week.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Boon Editions Фото: Boon Editions

Редактор журнала Dezeen Эми Фреарсон сделала интересную подборку тенденций в интерьерном дизайне на основе проектов, подготовленных для проходящей сейчас в Италии Milano Design Week. Первый тренд — биоморфизм. Так, дизайнер Лара Бохинц создала кожаные, будто бы в перьях столы для турецкого бренда Uniqka, а парижская галерея Boon Editions представила диваны «с аппетитными формами», спроектированные Стефано Джакомелли.

Еще один тренд (и тут дизайн интерьеров стал частью огромных масштабов тенденции), охватившей разные жанры, — это ар-деко. Полированное дерево и мрамор, богатые узоры и геометрические детали. Следующая тенденция — искусственный интеллект. Британская студия Blond объединилась с брендом средств гигиены Harry's, чтобы понять сильные и слабые стороны этой новой технологии, и представила два продукта: один, созданный с помощью ИИ, а другой — традиционными методами дизайна. А дизайнеры Яэль Андерс и Таймен Гетч исследуют, как ИИ можно сочетать с ремесленными техниками. О других тенденциях — в следующих программах.

Фотогалерея Миланская неделя дизайна Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Работа дизайнера Тайдзю Ямаситы Daft About Draft на выставке Salone del Mobile Фото: Antonio Calanni / AP Дизайнерские светильники Aqua Фото: Antonio Calanni / AP Павильон Villa Heritage французского декоратора Пьера Ива Роншона Фото: Antonio Calanni / AP Светильник от чешского бренда Preciosa Фото: Antonio Calanni / AP Люди смотрят инсталляцию «Tessellation Collection» студии Helix Bespoke в рамках выставки MoscaPartners Variations Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images Светильник итальянской фабрики Barovier & Toso Фото: Antonio Calanni / AP Дверь от бренда Alchymia на выставке Design Fair Фото: Antonio Calanni / AP Инсталляция «След воды» лаборатории HONOKA и компании Aqua Clara, часть выставки MoscaPartners Variations Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images Инсталляция компании Google Design Studio «Сделать невидимое видимым», часть выставки Fuorisalone Фото: Antonio Calanni / AP Дизайнерские светильники Aqua Фото: Antonio Calanni / AP Павильон The Amazing Plaza от дизайнерской студии Mad Фото: Daniele Mascolo / Reuters Дизайн-район Брера Фото: Daniele Mascolo / Reuters Инсталляция Re-Flections в рамках программы Fuorisalone Фото: Daniele Mascolo / Reuters Интерьер от бренда Moorki на выставке Salone del Mobile Фото: Antonio Calanni / AP Посетители выставки Фото: Daniele Mascolo / Reuters Инсталляция дизайнера Сильвио Де Понте «Слои» Фото: Daniele Mascolo / Reuters Музыкальное сопровождение недели дизайна Фото: Daniele Mascolo / Reuters Инсталляция дизайнера Альвиси Киримото TAM TAM. Tempio, Azione, Movimento Фото: Daniele Mascolo / Reuters Инсталляция «Гиперпортал» художницы Микелы Пикки, часть выставки Fuorisalone Фото: Antonio Calanni / AP Женщина сидит на диване, который является частью инсталляции «Гиперпортал» художницы Микелы Пикки на выставке Fuorisalone Фото: Claudia Greco / Reuters Инсталляция «Гиперпортал» художницы Микелы Пикки, часть выставки Fuorisalone Фото: Antonio Calanni / AP Инсталляция компании Geberit «Где вода встречается с дизайном», часть выставки Fuorisalone Фото: Claudia Greco / Reuters Инсталляция «Гиперпортал» художницы Микелы Пикки в рамках выставки Fuorisalone Фото: Claudia Greco / Reuters Инсталляция «Библиотека света» художницы Эс Девлин, часть выставки Salone del Mobile Фото: Jacopo M. Raule / Getty Images for SalonedelMobile.Milano Инсталляция «Библиотека света» художницы Эс Девлин, часть выставки Salone del Mobile Фото: Antonio Calanni / AP Инсталляция «Cashew Rain» художника Бруно Симоеса и компании Apex, часть выставки Fuorisalone Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images Инсталляция «Клетка Золотого Света» художника Люка Друэза, часть выставки MoscaPartners Variations Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images Следующая фотография 1 / 27 Работа дизайнера Тайдзю Ямаситы Daft About Draft на выставке Salone del Mobile Фото: Antonio Calanni / AP Дизайнерские светильники Aqua Фото: Antonio Calanni / AP Павильон Villa Heritage французского декоратора Пьера Ива Роншона Фото: Antonio Calanni / AP Светильник от чешского бренда Preciosa Фото: Antonio Calanni / AP Люди смотрят инсталляцию «Tessellation Collection» студии Helix Bespoke в рамках выставки MoscaPartners Variations Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images Светильник итальянской фабрики Barovier & Toso Фото: Antonio Calanni / AP Дверь от бренда Alchymia на выставке Design Fair Фото: Antonio Calanni / AP Инсталляция «След воды» лаборатории HONOKA и компании Aqua Clara, часть выставки MoscaPartners Variations Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images Инсталляция компании Google Design Studio «Сделать невидимое видимым», часть выставки Fuorisalone Фото: Antonio Calanni / AP Дизайнерские светильники Aqua Фото: Antonio Calanni / AP Павильон The Amazing Plaza от дизайнерской студии Mad Фото: Daniele Mascolo / Reuters Дизайн-район Брера Фото: Daniele Mascolo / Reuters Инсталляция Re-Flections в рамках программы Fuorisalone Фото: Daniele Mascolo / Reuters Интерьер от бренда Moorki на выставке Salone del Mobile Фото: Antonio Calanni / AP Посетители выставки Фото: Daniele Mascolo / Reuters Инсталляция дизайнера Сильвио Де Понте «Слои» Фото: Daniele Mascolo / Reuters Музыкальное сопровождение недели дизайна Фото: Daniele Mascolo / Reuters Инсталляция дизайнера Альвиси Киримото TAM TAM. Tempio, Azione, Movimento Фото: Daniele Mascolo / Reuters Инсталляция «Гиперпортал» художницы Микелы Пикки, часть выставки Fuorisalone Фото: Antonio Calanni / AP Женщина сидит на диване, который является частью инсталляции «Гиперпортал» художницы Микелы Пикки на выставке Fuorisalone Фото: Claudia Greco / Reuters Инсталляция «Гиперпортал» художницы Микелы Пикки, часть выставки Fuorisalone Фото: Antonio Calanni / AP Инсталляция компании Geberit «Где вода встречается с дизайном», часть выставки Fuorisalone Фото: Claudia Greco / Reuters Инсталляция «Гиперпортал» художницы Микелы Пикки в рамках выставки Fuorisalone Фото: Claudia Greco / Reuters Инсталляция «Библиотека света» художницы Эс Девлин, часть выставки Salone del Mobile Фото: Jacopo M. Raule / Getty Images for SalonedelMobile.Milano Инсталляция «Библиотека света» художницы Эс Девлин, часть выставки Salone del Mobile Фото: Antonio Calanni / AP Инсталляция «Cashew Rain» художника Бруно Симоеса и компании Apex, часть выставки Fuorisalone Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images Инсталляция «Клетка Золотого Света» художника Люка Друэза, часть выставки MoscaPartners Variations Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images Смотреть

Анна Минакова