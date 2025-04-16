«Некоторые девелоперы пытаются оптимизировать площадь лотов»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как и почему меняется стоимость первичного жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Московские премиальные новостройки не только растут вверх, но и становятся дороже. Средневзвешенная цена в сегменте теперь составляет 805 тыс. руб. за кв. м, это плюс 20% за год, и 2% их них за месяц, подсчитали специалисты компании «Метриум». При этом сохраняется разница в средней стоимости квартир и апартаментов премиум-класса. «Квадрат» со статусом жилого назначения экспонируется в среднем по 798 тыс. руб., а со статусом нежилого по 875 тыс. руб.

Вместе со средней стоимостью жилого метра, выросла и общая стоимость сделки. Она составляет теперь 63 млн руб., это почти на 3% больше, чем в начале текущего года, и на 15% больше, чем в начале прошлого года. Тогда средний бюджет сделки был в пределах 55 млн руб. Брокеры отмечают, что прирост стоимости премиальных новостроек сопровождается сокращением средней площади строящихся квартир и апартаментов. Они стали менее просторными на 5%: сейчас средняя площадь чуть меньше 80 «квадратов», а год назад было 83 кв. м.

Некоторые девелоперы действительно пытаются оптимизировать площадь лотов в своих проектах, но, по мнению экспертов компании Optima Development, это не значит, что в целом стало труднее подобрать варианты подходящего размера. Из экспозиции может происходить вымывание наиболее компактных и относительно недорогих квартир, если объект привлекает более прагматичных клиентов. Одновременно может быть и обратная ситуация: время от времени происходят всплески спроса на большие квартиры, когда на рынке появляется больше состоятельных клиентов, которые подыскивают жилье для себя.

Светлана Бардина