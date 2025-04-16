Диверсанты заслужили большего

Прокуратура добилась ужесточения наказания четырем молодым новосибирцам, на счету которых, по данным следствия, поджоги двух релейных шкафов на железной дороге, оборудования компании «МегаФон» и неэксплуатируемого бомбардировщика Су-24 на авиазаводе им. Чкалова. В январе суд дал им от 5 до 7,5 лет лишения свободы, однако прокуратура посчитала приговор несправедливым и внесла протест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд пересмотрел приговор молодым новосибирцам, действовавших, по мнению следствия, в интересах ВСУ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Суд пересмотрел приговор молодым новосибирцам, действовавших, по мнению следствия, в интересах ВСУ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции согласился с гособвинением о чрезмерно мягком наказании четырем новосибирским диверсантам и ужесточил его.

Приговор по этому делу Новосибирский областной суд вынес в январе 2025 года. По ст. 281 УК РФ (диверсия) он назначил обвиняемым от 5 до 7,5 лет заключения с отбыванием части срока в тюрьме.

«Гособвинитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, не согласившись с чрезмерно мягким наказанием, которое не соответствовало характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений и, как следствие, являлось несправедливым, внес апелляционное представление на приговор»,— сообщил Telegram-канал ведомства.

По результатам рассмотрения апелляции Кириллу Веселову увеличили срок с 6,5 лет до 11 лет, Виктору Скоробогатову — с 5 лет до 10,5 лет. Павлу Соловьеву и Савелию Ряполову, которых первоначально осудили соответственно на 7,5 и 7 лет, добавили два месяца каждому (все четверо внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).

По материалам следствия, в апреле-мае 2023 года обвиняемые, которые на момент описываемых событий обучались в школах и колледжах, совершили поджоги двух релейных шкафов на Западно-Сибирской железной дороге, оборудования компании «МегаФон» и неэксплуатируемого бомбардировщика Су-24 на местном авиазаводе им. Чкалова. Ущерб от повреждения релейных шкафов ОАО «РЖД» оценило в 320 тыс. руб. Оборудование «МегаФона» при диверсии уцелело. Воздушное судно, как выяснилось, почти не пострадало.

13 мая 2023 года предполагаемых диверсантов задержали оперативники УФСБ России по Новосибирской области. Молодым людям инкриминировали ст. 281 УК РФ («Диверсия»), у каждого в обвинении от одного до четырех эпизодов.

Как указывается в материалах дела, поджоги были совершены по заданию неустановленного лица, которым двигали мотивы помощи ВСУ. Заказы на диверсии один из участников группы получал в мессенджере Telegram, в последующем на подконтрольный ему криптовалютный кошелек поступали деньги за выполненную работу. Расследование установило, что за поджог релейного шкафа платили 10 тыс. руб. Из дела следует, что два выполненных заказа, в том числе поджог бомбардировщика Су-24, за который был обещан 1 млн руб., так и остались без оплаты.

По данным источников, двое фигурантов дела признали вину частично, настаивая на переквалификации обвинения с диверсии на уничтожение имущества, двое — отрицали причастность к инкриминируемым преступлениям.

Константин Воронов