В Госдуме предложили вернуть скидку 50% на уплату штрафа за нарушение ПДД

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил вернуть водителям скидку в 50% на уплату штрафа в течение 20 дней после вынесения постановления. Дисконт был сокращен до 25% с 1 января 2025 года вступившими в силу поправками к КоАП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предложенный депутатом проект поправок к КоАП направлен на отзыв в правительство (текст есть у «Ъ»). Предлагается разрешить водителям уплачивать штраф в размере 50% в течение 20 дней с момента вынесения постановления, в размере 75% — с 21-го по 30-й день.

Ведение градации послужит дополнительным стимулом для скорейшей уплаты такого штрафа автовладельцами, сказано в пояснительной записке. Ярослав Нилов отмечает, что сокращение скидки в среде автомобилистов было встречено «крайне осторожно, если не сказать негативно». Возврат к дисконту прежнего размера, считает господин Нилов, позволит «сохранить уровень загруженности» специалистов органов принудительного взыскания, так как при увеличении штрафов и уменьшении скидки такая нагрузка только возрастает.

Поправки о повышении штрафов и сокращении скидки правительство внесло в Госдуму в конце ноября 2024 года. Санкции были повышены в полтора раза по 11 составам правонарушений, в том числе за превышение скорости, проезд на красный свет и езду без ремня безопасности.

Полина Мотызлевская