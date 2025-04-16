К Google в Британии подан иск на 5 млрд фунтов

В Апелляционный суд Великобритании по делам о конкуренции поступил коллективный иск к Google на 5 млрд фунтов стерлингов ($6,6 млрд), сообщает CNBC. Американскую компанию обвиняют в злоупотреблении «почти абсолютным доминированием» на рынке онлайн-поиска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Иск был подан преподавателем антимонопольного права Ором Бруком от имени сотен тысяч организаций Великобритании, которые пользовались услугами Google по размещению рекламы в своем поисковике с 1 января 2011 года до момента подачи иска. Утверждается, что Google, получив доминирующее положение на рынке, делала все, чтобы не допустить появления конкурентов, и поднимала цены на рекламные объявления, которые появляются в результатах поиска.

Сама компания назвала иск «очередным спекулятивным и конъюнктурным делом» и заявила, что планирует «решительно оспаривать его».

Почему Минюст США судился с Google и в чем обвинял — в материале «Ъ» «Рекламный суд».

Кирилл Сарханянц