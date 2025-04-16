На ремонт ЛЭП на Северном Кавказе выделили 4,9 млрд рублей

ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2025 году проведет масштабные ремонтные работы на 3,8 тыс. км линий электропередачи в семи регионах СКФО, стоимостью 4,9 млрд руб. В Ставропольском крае обновят около 1,4 тыс. км ЛЭП, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

План работ включает обновление около 1,1 тыс. км ЛЭП высокого класса напряжения (35-110 кВ) и свыше 2,7 тыс. км линий 0,4-10 кВ. Специалисты заменят ветхий провод, дефектные опоры, поврежденные изоляторы и установят новые птицезащитные устройства.

Также ремонт проведут в Кабардино-Балкарии (277 км), Северной Осетии (234 км), Карачаево-Черкесии (229 км), Чечне (222 км) и Ингушетии (66 км).

ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ и технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа. По данным на конец 2024 года, 98,58% уставного капитала компании принадлежит ПАО «Россети».

Николай Аксенов