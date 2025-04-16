В «Удмуртнефти» проведен надзорный аудит на соответствие международным стандартам

Компания подтвердила соответствие интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды требованиям ISO 14001:2015 (экологический менеджмент) и ISO 45001:2018 (менеджмент безопасности труда и охраны здоровья).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Удмуртнефть» Фото: ПАО «Удмуртнефть»

«Удмуртнефть» ведет планомерную работу по развитию компетенций сотрудников в области безопасности. Предприятие внедряет в практику эффективные инструменты взаимодействия с подрядными организациями, в том числе ежегодно проводит форум по ПБОТОС. Это мероприятие направлено на получение обратной связи и максимальное вовлечение всего коллектива в решение актуальных вопросов.

Также среди сильных сторон компании – лидерство и приверженность руководства в вопросах повышения результативности интегрированной системы управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. В «Удмуртнефти» успешно применяется концепция «Контроль работ», которая охватывает все этапы – от планирования до выполнения производственных операций. Одно из последних нововведений – фотофиксация работ повышенной опасности. Кроме того, предприятие регулярно выделяет средства на мероприятия по защите окружающей среды и улучшению условий охраны труда.

По результатам надзорного аудита в компании был разработан план мероприятий по дальнейшему совершенствованию интегрированной системы управления ПБОТОС. Он включает внедрение новых технологий и методов работы, а также повышение квалификации персонала.