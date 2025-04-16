Россияне стали чаще читать произведения начинающих авторов на самиздат-площадках. Число пользователей на таких ресурсах выросло более чем на треть, а время, которое там проводят читатели, увеличилось на четверть, выяснили аналитики Yota. Самиздат-площадки вроде Author.Today и «Литгород» входят в пятерку по объему потребляемого трафика. Но в лидерах среди книжных платформ остается «Литрес», на втором месте — «Яндекс Книги». Наиболее активные пользователи самиздат-сервисов — люди 36-45 лет. Чаще других к ним обращаются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Сервис Figma, популярный среди дизайнеров по всему миру, решил провести IPO. Заявку в комиссию по ценным бумагам и биржам США компания подала спустя полтора года после того, как крупный разработчик фото и видеософта Адоуб отказался от поглощения и выплатила Figma компенсации в $1 млрд за срыв сделки. Весной 2024 года стоимость Figma оценили в $12,5 млрд.

Россия вышла на третье место в мире по темпам роста производства вина. Объем выпуска за год увеличился почти на 20%, быстрее растет производство в Грузии и Аргентине, следует из отчета Международной организации винограда и вина. В абсолютных значениях Россия по итогам прошлого года находится на 11-м месте. В лидерах — Италия, Франция, Испания, США и Аргентина. Причем производство у французских и американских виноделов производство упало.