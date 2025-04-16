В Благовещенске открылся «Дом полимеров» — уникальное просветительское пространство СИБУРа

В Городском дворце культуры города Благовещенска начал свою работу «Дом полимеров» — крупнешее образовательно-просветительское пространство ведущей нефтегазохимической компании СИБУР. На торжественном открытии выставки присутствовали сотрудники ПОЛИЭФ, представители администрации Благовещенского района и жители города.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

На протяжении двух недель — до 27 апреля — любой желающий сможет познакомиться с миром нефтехимии, узнать о географии присутствия СИБУРа, о продуктах компании и о том, какую роль полимеры играют в повседневной жизни каждого человека. Особое внимание в экспозиции уделено не только технологиям, но и людям. Посетители узнают об учёных и инженерах, внёсших вклад в развитие нефтехимии.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Павел Романенко, генеральный директор ПОЛИЭФ, подчеркнул значимость проекта:

«Продукты нефтехимии — неотъемлемая часть современной жизни, и важно говорить о них простым, доступным языком. «Дом полимеров» позволяет взглянуть на химию по-новому — интересно и наглядно. Химия – сложная наука, но тем не менее очень увлекательная. И важно в простом, живом, а иногда, игровом формате рассказывать о ее процессах и значении для нашей жизни. С момента запуска в 2023 году, выставку на ВДНХ в Москве посетили более 160 тысяч человек, в том числе порядка 6,5 тысяч школьников. В год 30-летия СИБУРа и 40-летия ПОЛИЭФ мы рады представить экспозицию в Благовещенске. Уверен, она привлечёт внимание как школьников, так и взрослых и, возможно, станет для кого-то первым шагом к науке. Мы давно ведем работу по взаимодействию с образовательными учреждениями по популяризации науки и продукции нефтехимии, и «Дом полимеров» стал важным звеном в этой работе, где сочетается и образование, и досуг. Надеемся, что еще больше людей полюбит то, что так важно для нас».

Дмитрий Евлентьев, заместитель главы администрации Благовещенского района по социальным вопросам, также отметил важность выставки:

«Благодарим СИБУР за возможность показать «Дом полимеров» в нашем городе. Это значимое событие для всего района, особенно в контексте профориентационной работы со школьниками. Здесь сложное становится понятным: дети могут увидеть, потрогать, разобраться. Это — вклад в наше образовательное будущее. Всем, кто будет посещать эту выставку, хочется пожелать продуктивно провести врем на выставке и набраться правильных знаний в области химии».

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Своими впечатлениями от посещения выставки успели поделиться первые гости:

«Мы пришли всей семьёй, и даже младшему сыну, которому всего семь лет, было интересно. Он с увлечением играл на интерактивных стендах, а потом задавал нам кучу вопросов про заводы и химию»

«Очень здорово, что есть возможность не просто прочитать о производстве, но и увидеть всё своими глазами, узнать, как это связано с нашей повседневной жизнью».

«Это отличный пример, как можно в увлекательной форме заинтересовать детей. Думаю, многие после этой выставки задумаются о профессии химика или инженера».

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

«Дом полимеров» будет работать в Благовещенске до 27 апреля, ежедневно, включая выходные, с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

Пресс-служба АО «ПОЛИЭФ»

О выставке «Дома полимеров»: Миссия проекта «СИБУР. Дом Полимеров» – познакомить широкую аудиторию с достижениями, производством и технологиями нефтегазохимической отрасли, а также сформировать устойчивый интерес к изучению химии среди школьников и студентов. Посетители больше узнают о личностях, внесших большой вклад в нефтехимию, познакомятся с востребованными профессиями, развеют мифы, связанные с использованием продуктов нефтегазохимии. Кроме того, в рамках экспозиции гости узнают, как полимер из химической формулы и маленькой гранулы превращается в привычные предметы быта и как внести свой вклад в заботу об окружающей среде и экологическую повестку. Стержень работы выставки – образовательная программа «Учебный день», ориентированная на школьников среднего и старшего звена, которая поможет им получить актуальные знания о новых реалиях в нефтехимической отрасли: научных исследованиях, синтезе материалов будущего, работе с Big Data и информационными технологиями. Программа включает экскурсию по выставке и интерактивную лекцию «Нефтегазохимия».