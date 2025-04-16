Начальника миграционного отдела полиции в Копейске оставили в СИЗО

Челябинский областной суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Копейску Анастасии Литвиновой, просившего изменить подзащитной меру пресечения. Обвиняемая в получении взяток пробудет в СИЗО до 29 мая, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Адвокат посчитал, что необходимо отменить постановление Центрального районного суда Челябинска о продлении срока заключения под стражей, изменив меру пресечения на более мягкую, например, на домашний арест. Аргументом стало отсутствие у обвиняемой намерения скрываться и препятствовать расследованию. Однако решение осталось прежним.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Анастасию Литвинову задержали сотрудники УФСБ России по региону в конце января. Ее обвиняют в совершении двух преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) и по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). По версии следствия, в 2023 году начальнице через посредника передали 15 тыс. руб. от иностранца за быстрое оформление гражданства России.

Виталина Ярховска