В Ярославле выбрали «Книгу года»

В Ярославле «Лучшей книгой года» стал сборник «Ярославль и Ярославский край глазами иностранцев, XIII – начало XX века», изданный «Академией 76». Об этом сообщили в ярославской областной библиотеке Некрасова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Библиотека Ростова Великого Фото: Библиотека Ростова Великого

В библиотеке до 15 апреля проходил фестиваль «Ярославская книга», в ходе которого горожанам представляли лучшие литературные новинки региона за прошедший год. В рамках фестиваля состоялась насыщенная программа мероприятий, включающая презентации новых книг, встречи с авторами и издателями.

По итогам фестиваля были подведены и результаты конкурса «Ярославская книга года». Сборник, ставший победителем конкурса, представил директор издательства «Академия 76» Михаил Нянковский. Составитель и автор вступительной статьи – кандидат исторических наук Петр Аграфонов. Сборник включил в себя более 170 хроник, дневников, писем и записок иностранцев, в которых запечатлены воспоминания и факты о Ярославском крае разных периодов. Этот же сборник стал победителем в номинации «Лучшее научно-популярное издание».

Победителями конкурса в разных номинациях также стали «Навигатор психолого-педагогических профессий» Елены Яновской, альбом «Антон Братыкин. Живопись» «Академии 76», «Быт и творчество Мышкинского Верхневолжья в системе краеведческого изучения» Александра Салтыкова, «Ярославские детали» фонда истории и краеведения им. Яна Левина. В голосовании «Выбор читателя» победила книга Ольги Давыдовой «Александр Михайлович Опекушин».

Алла Чижова