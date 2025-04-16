В Магнитогорске за 6 млн рублей отремонтируют монумент «Тыл — фронту»

Администрация Магнитогорска объявила аукцион на капитальный ремонт монумента «Тыл — фронту» в парке у Вечного огня. Стоимость работ оценили в 6 млн руб., указано на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит полностью провести реконструкцию объекта культурного наследия федерального значения, привести в порядок прилегающую территорию, а также ступени перед памятником «Вечный огонь». Ремонт необходимо выполнить за июнь-июль текущего года. Контрактом аванс не предусмотрен, работы выполняются в один этап и оплачиваются после приемки. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 25 апреля.

Виталина Ярховска