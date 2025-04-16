«Россети Тюмень» направят 46 млн на оснащение 110 км ЛЭП в Тюменской области современным проводом

В 2025 году «Россети Тюмень» смонтируют около 110 километров самонесущего изолированного провода (СИП) на линиях электропередачи в Тюменской области. Работы повысят надежность электроснабжения жителей в трех районах и одном городском округе. На технические мероприятия компания направит порядка 46 млн рублей.



СИП более устойчив к износу, воздействию ветра, образованию гололеда, налипанию снега и иным погодным условиям. Такой провод энергетики применят при плановом ремонте ЛЭП в Сладковском и Вагайском районах, а также Заводоуковском городском округе. Более 40 километров линий электропередачи обновят и в самом густонаселенном муниципалитете региона – Тюменском районе. В ходе работ на линейных объектах также смонтируют новые траверсы, изоляторы и разъединители.

Применение СИП на энергообъектах позволяет свести к минимуму риски технологических нарушений и снизить потери электроэнергии. Напомним, всего в 2025 году на ремонтную кампанию в Тюменской области системообразующая электросетевая организация планирует направить 1,6 млрд рублей.

АО «Россети Тюмень»