В I квартале экспорт продуктов из Ставрополья вырос на 22%

Предприятия пищевой промышленности Ставропольского края в I квартале 2025 года экспортировали товары на сумму 108 млн долларов, что на 22% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра экономического развития региона Антона Доронина.

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«За отчетный период в полтора раза увеличился экспорт кондитерских изделий — до 6,7 тыс. т. Поставки напитков выросли почти на 6% — до 6,8 тыс. т, а мясной и молочной продукции — на 2% до 28 тыс. т»,— уточнил глава ведомства.

По словам министра, основными импортерами ставропольской продукции остаются Азербайджан, Саудовская Аравия, Китай, Грузия и Белоруссия. В эти страны регион поставляет мясную, молочную, масложировую продукцию, минеральную воду, муку, крупы и кондитерские изделия.

Компании пищевого сектора получают различные меры поддержки. В частности, предприниматели региона могут оформить заем под 1% годовых от краевого Фонда пищевой и перерабатывающей промышленности в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Николай Аксенов