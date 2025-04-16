«Искусственный интеллект может упростить труд учителя»

По каким направлением сейчас развивается образование в сфере искусственного интеллекта? Какова роль фундаментальных знаний? Готова ли современная наука к технологическим прорывам такого уровня? Какие есть проблемы и как они решаются? Об этом в рамках международной конференции Data Fusion, посвященной экономике данных и искусственному интеллекту, экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с ректором университета «Иннополис» Александром Гасниковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба университета «Иннополис» Фото: Пресс-служба университета «Иннополис»

— По каким направлениям сейчас развивается образование в сфере искусственного интеллекта? И какую роль в этом играет наука?

— Буквально полгода-год назад стал очень серьезно обсуждаться вопрос о том, что в школьное образование имеет смысл вводить элементы искусственного интеллекта. В частности, рассказывать школьникам, как, например, можно использовать большие языковые модели, что такое prompt engineering. Жизнь меняется, меняется и образование. Но фундаментальные знания, на мой взгляд, должны оставаться главными.

Все-таки мир меняется слишком быстро. Если мы будем учить школьников или студентов только каким-то текущим веяниям, то, когда эти веяния поменяются, им каждый раз придется переобучаться. В этом смысле фундаментальные знания позволяют быстрее, легче проходить этот процесс дообучения, потому что уже есть некоторая целостная картина, общее правильное представление о том, что и как работает, есть понимание, что под «капотом». Поэтому, повторюсь, фундаментальные знания крайне важны. Что я имею в виду? Для меня это три кита — хорошие базовые знания теории вероятности, знание оптимизации и линейной алгебры. Кстати, курсы теории вероятности, математической статистики уже включены в программу школьного образования чуть ли не с 7-го класса.

— Качественное фундаментальное образование и готовит учеников, студентов к тому, чтобы воспринимать все инновации, потому что мы же не знаем, по каким трендам это все будет развиваться. А готова ли современная наука, ее структура, форма к технологическим прорывам такого уровня, как искусственный интеллект?

— Сложный вопрос, готова или нет, но с этим надо жить. Поэтому будем делать то, что от нас зависит, и действительно стараться как-то корректировать существующие курсы, чтобы проще было детям изучать, что такое искусственный интеллект, как им пользоваться. Но в целом я настроен оптимистично. У меня есть некоторый опыт чтения лекций, проведения уроков в школах. И как раз на этих уроках я попытался какие-то математические основы ИИ объяснить и получал обратную связь. Конкретный пример задачи, которую я предлагал: есть рекомендательные системы Netflix или «Кинопоиск». Какие фильмы они должны рекомендовать пользователям? Вот такая яркая задача на линейную алгебру. Или задача о выборах: как оценить победителя по экзитполу, то есть опросу на выходе с избирательного участка? И все эти задачи связаны с задачами, которые возникают у искусственного интеллекта. Или как оптимизировать некий функционал в моделях обучения системы ИИ? Вот такие вещи, на мой взгляд, можно достаточно доступно рассказывать даже школьникам старших классов.

— Билл Гейтс недавно говорил о том, что самих преподавателей уже в ближайшем будущем заменит искусственный интеллект, лет через пять. Как вы считаете, насколько это реалистичный прогноз?

— Я в это не очень верю, что вообще такую цель надо ставить, а именно — заменить преподавателя ИИ. Но упростить труд учителя, преподавателя искусственный интеллект, безусловно, может уже сейчас. И даже кто-то этим пользуется. Например, он может автоматизировать проверку заданий. И понятно, что искусственный интеллект может — и сейчас в этом направлении работают в «Яндексе» и в «Сбере» — помогать ученику лучше осваивать предмет, понимая, какие сложности возникают именно у этого ученика — это видно по результатам всяких тестов, контрольных работ. И вот эти темы ИИ специально подбирает, чтобы поработать над ними. Но все-таки огромную роль играет живой учитель именно с точки зрения мотивации своим примером, это очень важно. И мне кажется, что мы немножко не так должны ставить задачу: ИИ нужен не для того, чтобы заменить учителя, а чтобы максимально помочь учителю в его работе.