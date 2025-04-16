Умерла старейшая актриса «Ленкома» Нина Горшкова

В возрасте 90 лет умерла актриса московского театра «Ленком» Нина Горшкова. Причиной стала продолжительная болезнь, сообщила пресс-служба театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграмм канал театра «Ленком Марка Захарова» Фото: Телеграмм канал театра «Ленком Марка Захарова»

«Нина Павловна служила театру десятилетиями, даря зрителям вдохновение, а коллегам — бесценный опыт. Ее талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории "Ленкома"»,— заявили в театре.

Нина Горшкова в 1959 году окончила Театральное училище имени Щукина. Вошла в труппу «Ленкома» в 1961 году. На ее счету более 30 спектаклей, в том числе «Ночное чудо», «Автоград XXI», «Ромул Великий», «Бременские музыканты», «Лабиринт», «Музыка на 11 этаже», «Золотой ключик», «Царь-рыба», «Голубая роза», «Гамлет», «Ва-банк». Ее последним спектаклем стала «Поминальная молитва», где она сыграла Берту, его премьера состоялась в марте 2021 года.