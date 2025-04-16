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Минздрав Удмуртии привлекут за «слив» служебной информации медицинским компаниям

Министерство здравоохранения Удмуртии предоставляло служебную информацию ряду поставщиков медицинских товаров, чем «создавались преимущественные условия участия в торгах», сообщает пресс-служба регионального УФАС, выявившего факты антиконкурентного соглашения.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Антимонопольная служба указывает, что министерство предоставляло компаниям «Здоровье», «Виаста», «Виталайн» информацию о закупках заблаговременно, еще до внесения изменений в план-график и его опубликования. Кроме того, ведомство сообщало потенциальным поставщикам данные о технических характеристиках товаров, которые планировалось закупить.

«Кроме того, министерство предоставило указанным лицам возможность самим формировать описание объекта закупки, содержащее технические характеристики закупаемого товара, который уже был зарезервирован ими у завода-изготовителя, что в свою очередь лишало иных потенциальных поставщиков принять участие в торгах на конкурентной основе»,— указывает УФАС. Эти действия «фактически устраняли конкуренцию» и, как следствие, «гарантированно обеспечивало неконкурентную победу в торгах».

Фигурантов антимонольного дела признали нарушившими законодательство о защите конкуренции (ст. 17 №135-ФЗ). Их привлекут к административной ответственности за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения (ст. 14.32 КоАП РФ)

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