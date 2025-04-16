Филиал «ПМУ» подвел итоги благотворительной деятельности в 2024 году

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми в 2024 году направил на благотворительные программы более 17 млн руб. Это соответствует уровню предыдущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По благотворительной программе «Уралхим» — спорту» филиал «ПМУ» оказывает поддержку Федерации плавания Пермского края. В 2024 году были проведены пять региональных чемпионатов и первенств. Пловцы Пермского края завоевали 93 медали на окружных, российских и международных соревнованиях. Спортсменка из Перми Кира Манохина стала лауреатом премии «Спортивная элита Прикамья — 2024».

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — образование и наука» филиал «ПМУ» оказал Пермскому государственному аграрно-технологическому университету финансовую помощь в ремонте рекреационной зоны в инженерном корпусе. По этому же направлению в 2024 году премии от «Уралхима» по 50 тысяч рублей получили победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии — ученица 11 класса школы №22 г. Перми Анастасия Белоглазова и ее учительница химии Елена Савинская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По программе «Уралхим» — регионам» филиал «ПМУ» оказал помощь в приобретении 180 саженцев сибирского кедра и цветущих деревьев для высадки в городском лесу Перми и предоставил удобрения для этого. В рамках этой же благотворительной программы предприятие выступило спонсором проведения экологического фестиваля «Природа города».

Филиал «ПМУ» оказывает поддержку работникам предприятия, вышедшим на заслуженный отдых. В рамках благотворительной программы «Уралхим» — ветеранам» средства направляются в Совет ветеранов «ПМУ», в котором состоят около 400 пенсионеров. Они получают ежеквартальную материальную помощь, участвуют в спортивных и праздничных мероприятиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

Филиал «ПМУ» оказывает спонсорскую помощь согласно политике благотворительной деятельности «Уралхима». Наши основные усилия сосредоточены на развитии плавания в Пермском крае, продвижении профильного химического образования и поддержке ветеранов. В минувшем году мы продолжили волонтерские и экологические акции в Черняевском лесу. В 2025 году эта работа будет продолжена.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь