ФосАгро развивает собственные производства и ставит рекорды

Компания, лидирующая по объёмам поставок агрохимической продукции на приоритетный отечественный рынок, завершила первый квартал очередным ростом производительности.

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Об этом на днях рассказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. На заседании Правления компании он сообщил, что выпущено более 3,11 млн тонн готовой продукции. Это рекорд. Достигнутый показатель на 3,6% выше прошлогоднего за тот же период. Выпуск фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов, по его словам, вырос сразу на 5% до более чем 2,37 млн тонн, что тоже является рекордным достижением. К этой же категории относятся и результаты производства основных видов сырья: серной кислоты и экстракционной фосфорной кислоты выпустили 2,22 млн тонн (+1,9%) и 929 тыс. тонн (+3,8%) соответственно.

- Регулярные производственные рекорды, динамичные темпы инвестиционного развития, увеличение поддержки социальной сферы и налоговых отчислений – всё это результат продуманной долгосрочной стратегии развития Группы «ФосАгро» и слаженной работы 24-тысячного трудового коллектива компании, профессионализма сотрудников предприятий ФосАгро, - отметил Михаил Рыбников.

Он подчеркнул значение успешной реализации масштабной инвестиционной программы, которая затрагивает все предприятия Группы. В прошлом году на эти цели были направлены рекордные 75 млрд рублей. В Череповце и Волхове увеличена переработка апатитового концентрата суммарно почти на 400 тыс. тонн. А в Балаковском филиале АО «Апатит» освоен выпуск диаммонийфосфата, завершён проект по увеличению выпуска кормового монокальцийфосфата на 100 тыс. тонн в год. Кроме того, выведена на проектную мощность сернокислотная установка СК-20, которая позволила увеличить выработку серной кислоты на 350 тыс. тонн в год - до почти 3 млн тонн. И реализация проектов по повышению сырьевого суверенитета продолжается: активно идёт возведение сернокислотной установки СК-20/1, которое должно завершиться во второй половине 2025 года. В результате балаковское подразделение Группы будет выпускать на 750 тысяч тонн серной кислоты в год больше.

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В рамках третьего этапа развития Балаковского филиала АО «Апатит» завершается создание гибкой схемы выпуска удобрений MAP/DAP/NPS/NPK, которое приведёт к наращиванию валового объёма производства почти на 1 млн тонн – до 3,5 млн тонн удобрений, востребованных российскими аграриями. В 2025 году также планируется завершить проекты по строительству в Балакове установки конверсии фосфогипса и развитию собственной генерации электроэнергии с увеличением её мощности в 1,5 раза - на 187 млн квт ч в год.

АО «Апатит», ИНН 5103070023