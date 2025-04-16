В пасхальную ночь метро и МЦК в Москве будут открыты до двух часов ночи

Столичный метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут открыты для входа до двух часов ночи в пасхальную ночь с 19 на 20 апреля. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

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Около 150 маршрутов наземного транспорта будут перевозить пассажиров до 3:30 мск. В обычном режиме будут работать 18 регулярных ночных маршрутов. Во время праздничных богослужений рядом с храмами на станциях «Кропоткинская» и «Бауманская» будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, говорится в сообщении мэра.

Мосгортранс также организует бесплатное транспортное обслуживание крупных городских кладбищ на Пасху (20 апреля), Красную горку (27 апреля) и Радоницу (29 апреля). В первые два праздника будут запущены 32 бесплатных маршрута, которые свяжут станции метро и МЦД с 14 крупнейшими кладбищами. На Радоницу запустят 24 маршрута до 11 кладбищ. Актуальный список маршрутов опубликован на портале mos.ru.

Полина Мотызлевская