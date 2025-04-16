У арзамасского пенсионера нашли самодельную винтовку Мосина и патроны к ней

В Арзамасе (Нижегородская область) сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ обнаружили и изъяли у местного пенсионера винтовку Мосина и более 100 патронов к ней. По данным полиции, винтовка изготовлена кустарным способом с использованием основных частей, узлов и механизмов от различных экземпляров заводского оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУВД по Нижегородской области Фото: ГУВД по Нижегородской области

Документов на винтовку и патроны у пенсионера нет. Экспертиза признала винтовку огнестрельным оружием, а патроны пригодными для производства выстрелов.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении оружия. По решению суда он находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить лишение свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом 100-200 тыс. руб.

Андрей Репин