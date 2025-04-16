Грузооборот порта «Кавказ» сократился почти на треть с начала года

По итогам первого квартала 2025 года грузооборот морского порта «Кавказ» в Краснодарском крае составил 3,1 млн т, что на 31,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила Ассоциация морских торговых портов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В то же время крупнейший порт региона — Новороссийск — обработал 39,3 млн т грузов, сократив объемы на 8,7%. Порт Тамани снизил перевалку на 3,4%, до 7,8 млн т. Порт Туапсе, напротив, увеличил показатели на 8,2%, до 5,3 млн т. В порту Ростова-на-Дону зафиксировано снижение на 19,5%, до 2,9 млн т.

В совокупности перевалка сухих грузов в морских портах Азово-Черноморского бассейна сократилась на 20,5%, до 25,8 млн т. Объем наливных грузов снизился на 4,1% и составил 36,8 млн т. Общий грузооборот портов бассейна по итогам квартала составил 62,6 млн т, что на 11,6% меньше прошлогоднего значения.

Суммарный грузооборот всех российских морских портов в январе—марте составил 208,2 млн т, снизившись на 5,6% в годовом выражении. Причины спада в официальной публикации не приводятся.

Вячеслав Рыжков